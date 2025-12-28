Colisão entre dois helicópteros faz um morto e um ferido grave em Nova Jérsia

Uma colisão no ar entre dois helicópteros em Hammonton, estado da Nova Jérsia, EUA, provocou um morto e um ferido grave, segundo as autoridades federais.

O chefe da polícia de Hammonton, Kevin Friel, disse que as equipas de resgate responderam a uma chamada de acidente aéreo por volta das 11:25 da manhã de hoje (16:25 em Lisboa), e que a polícia e os bombeiros extinguiram as chamas que consumiram um dos helicópteros.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) descreveu o acidente como uma colisão no ar entre um helicóptero Enstrom F-28A e um helicóptero Enstrom 280C, ocorrida sobre o aeroporto municipal de Hammonton.

Apenas os pilotos se encontravam a bordo das aeronaves acidentadas. Um morreu e outro foi transportado com ferimentos graves para um hospital próximo.

Imagens do local mostraram um helicóptero a rodar rapidamente em direção ao solo, antes de se despenhar.

Hammonton é uma cidade com cerca de 15.000 habitantes, localizada no condado de Atlantic, no sul de Nova Jérsia, a cerca de 56 quilómetros a sudeste de Filadélfia.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes foram notificados e vão investigar o acidente, disse ainda Kevin Friel.