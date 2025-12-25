Despiste no túnel da Fundoa causa três feridos

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros, há cerca de uma hora, no túnel da Fundoa, na Via Rápida, sentido Funchal-Santa Cruz, causou três feridos. Todos os sinistrados foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), bem como da Cruz Vermelha Portuguesa. No caso do BVM, empenharam três viaturas e oito bombeiros.

Este acidente causou bastante constrangimentos na circulação automóvel naquela zona, situação que ainda se mantém, devendo os automobilistas circularem com bastante precaução.

Um pouco antes desta ocorrência, os Voluntários Madeirenses foram igualmente mobilizados para um outro despiste, desta feita na Estrada Comandante Camacho de Freitas, à saída da Fundoa, onde uma outra viatura sofreu um despiste.

Dessa situação resultaram dois feridos ligeiros, mas que recusaram ser transportados a uma unidade de saúde para receber tratamento médico.

Neste caso, os BVM mobilizaram para o local quatro viaturas e 11 bombeiros.