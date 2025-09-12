PSP controlou mais de 61 mil viaturas por radar nos últimos 12 meses na Madeira

A Polícia de Segurança Pública controlou por radar cerca de 61.331 viaturas nas estradas da Madeira nos últimos 12 meses. A informação foi divulgada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, que dá conta que o excesso de velocidade, as manobras perigosas e o consumo de álcool continuam a ser as principais causas de sinistralidade rodoviária na Região.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, este anos já morreram 11 pessoas nas estradas da Madeira, menos uma do que no ano todo de 2024. Destas, cinco conduziam veículos de duas rodas.

A polícia informa ainda que quatro deles conduziam em excesso de velocidade ou velocidade imprópria para as características da via e um encontrava-se a fazer manobras perigosas. Todos eles tinham idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.

Do total dos acidentes mortais a PSP contabilizou seis despistes, quatro colisões e uma queda de pedra.

A nível geral o Comando Regional da PSP já registou mais de 30 mil infracções rodoviárias.

No ano letivo 2024/25 foram também efectuadas cerca de 155 ações de sensibilização nas escolas, juntas de freguesia, casas do povo para as temáticas da segurança rodoviária.

“A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade. Depende de todos nós fazermos um esforço nas nossas acções diárias para reduzir ou erradicar estes números”, alerta a PSP.