Sorte grande da Lotaria Clássica sai ao número 8.911

Já são conhecidos os resultados da última extracção da Lotaria Clássica de 2025, sorteada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O 1.º Prémio, com um valor total de cinco milhões de euros, no conjunto das dez séries, foi atribuído ao número 8.911.

No segundo patamar de prémios, a sorte sorriu ao número 69.382, que foi contemplado com o 2.º Prémio no valor total de um milhão de euros. Já o 3.º Prémio, no valor de 500 mil euros, foi para o número 47.782.

É importante recordar que os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, o que significa que o valor líquido a receber pelos apostadores será inferior ao anunciado.

Foto Santa Casa da Misericórdia

Próxima paragem: Lotaria de Reis

Com o encerrar de 2025, as atenções viram-se agora para a primeira extracção de 2026. A próxima lotaria, designada de 'Reis' (Lotaria Clássica Especial), está agendada para o dia 6 de Janeiro de 2026.

Nesta extração especial, o 1.º Prémio será de 1,2 milhões de euros no total das cinco séries, correspondendo a 120 mil euros por fracção.

Esta informação jornalística não dispensa a consulta da lista oficial de prémios disponível nos mediadores e no site dos Jogos Santa Casa.