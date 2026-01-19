Capitania do Porto do Funchal cancela aviso de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal cancelou, esta manhã, o aviso de mau tempo (sinal 6) que estava previsto para a Madeira até às 18 horas de hoje, 19 de Janeiro.

Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã, 19 de Janeiro.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", lê-se, ainda, na informação divulgada pela autoridade marítima regional.

A capitania diz que deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.