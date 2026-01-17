Carro da GNR caiu ao mar no porto do Porto Moniz?

A divulgação de imagens que mostram uma viatura da GNR submersa no mar gerou, nos últimos dias, confusão quanto ao local exacto da ocorrência, com várias publicações nas redes sociais a apontarem, de forma incorrecta, para o porto do Porto Moniz.

A associação foi reforçada por comentários em tom irónico e especulativo, que chegaram a sugerir que o incidente teria ocorrido durante uma fiscalização à apanha da lapa. Será que foi?

Os factos apurados pelo DIÁRIO não confirmam nenhuma dessas versões.

O incidente ocorreu no porto da Ilha das Flores, nos Açores, e não em solo madeirense, como erradamente se especulou. Perante a circulação insistente de informação errada, o DIÁRIO contactou o Comando Territorial da GNR da Madeira, que confirmou que a ocorrência não teve lugar na Madeira, esclarecendo que se tratou de um episódio registado naquela ilha açoriana. Ainda assim fomos à procura de mais detalhes.

De acordo com a informação disponível junto das autoridades, a viatura encontrava-se estacionada numa rampa do porto enquanto os militares realizavam uma acção de fiscalização de rotina. Em determinado momento, e sem que estivesse ninguém no interior do veículo, o carro acabou por deslizar pela rampa e entrou no mar. As circunstâncias exactas que levaram ao deslizamento não foram, até ao momento, detalhadas publicamente.

Não há registo de feridos. Nenhum militar se encontrava dentro da viatura no momento do incidente, o que evitou consequências pessoais mais graves. A situação foi rapidamente controlada no local, tendo sido accionados os meios necessários para a remoção do veículo.

A viatura acabou por ser retirada da água com o recurso a uma grua, numa operação técnica que decorreu sem incidentes adicionais. O momento do içamento foi acompanhado no local e acabou por ser noticiado pela RTP Açores há dois dias, com imagens que documentam a remoção do veículo do mar e a normalização da situação no porto.

Apesar disso, a rápida disseminação das imagens nas redes sociais, muitas vezes sem qualquer referência ao local ou enquadramento temporal, contribuiu para a propagação de versões erradas. A semelhança visual entre infra-estruturas portuárias nas duas ilhas e a ausência inicial de informação confirmada junto de fontes oficiais ajudaram a alimentar a confusão, levando à associação indevida ao Porto Moniz.

O tom humorístico e sarcástico que acompanhou algumas das publicações acabou por reforçar uma narrativa sem base factual, desviando a atenção dos dados concretos do ocorrido. A alegada ligação a uma fiscalização à apanha da lapa não tem qualquer fundamento e não corresponde à realidade apurada.

O caso evidencia, uma vez mais, a facilidade com que ocorrências registadas noutras regiões do país são atribuídas à Madeira no espaço público digital, sobretudo quando envolvem cenários costeiros, forças de segurança e situações invulgares. A ausência de verificação prévia transforma rapidamente um episódio localizado num tema de debate alargado, muitas vezes assente em pressupostos errados.

Vídeo da RTP-Açores completo

Em síntese, trata-se de um acidente ocorrido nos Açores, no porto da Ilha das Flores, sem feridos, resolvido do ponto de vista operacional com a remoção da viatura através de uma grua e já noticiado pelos órgãos de comunicação social local. A associação à Madeira e, em particular, ao Porto Moniz, não corresponde aos factos confirmados pelas autoridades.