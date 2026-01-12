Capitania do Funchal actualiza aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje uma actualização do aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, em vigor até às 18 horas de terça-feira, 13 de Janeiro.

Segundo a autoridade marítima, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será de Sudoeste fresco, entre 31 e 39 km/h, passando a muito fresco, entre 40 e 50 km/h, e rodando gradualmente para Noroeste. A visibilidade no mar será moderada a fraca, tornando-se gradualmente boa a moderada.

A ondulação prevista apresenta diferenças entre as costas. Na costa Norte, as ondas vão variar entre 2 e 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros no final do dia e atingindo 4 a 5 metros a partir do início da manhã. Na costa Sul, as ondas vão variar entre 1 e 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte Oeste no final do dia e para 4 a 4,5 metros a partir do início da manhã.

A Capitania reitera o alerta à comunidade marítima e À população em geral para que adoptem cuidados especiais, tanto na preparação de uma ida ao mar como durante a permanência em zonas costeiras. Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e manter vigilância apertada das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, e não praticar pesca lúdica junto a falésias ou arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

O aviso sublinha que, em condições de mar agitado, zonas aparentemente seguras podem ser facilmente alcançadas pelas ondas.