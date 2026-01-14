Capitania cancela aviso de agitação marítima

Depois de confirmado junto do IPMA que o aviso amarelo para agitação marítima forte tinha sido ultrapassado à meia-noite desta quarta-feira, a Capitania do Porto do Funchal também cancelou o aviso que estava em vigor nos últimos dias.

Contudo, e apesar do cancelamento do aviso, a Capitania recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade".

Também aconselham que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", refere.