Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, em vigor até às 18:00 de sexta-feira, alertando para os cuidados a ter.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que as ondas na costa norte podem chegar aos quatro metros, não ultrapassando os três metros na zona sul da ilha.

A visibilidade será "boa a moderada, temporariamente fraca durante a noite".

A capitania do Funchal alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto no mar, como em zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.