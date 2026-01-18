Eleitores surpreendidos

Jason Lee, jovem de 20 anos, foi votar este domingo em São Vicente, mas acabou por ser surpreendido ao chegar à mesa de voto. Ao deparar-se com o boletim afixado à entrada da secção, apercebeu-se de que existiam três candidaturas rejeitadas, informação que desconhecia até então.

Perante essa constatação, o eleitor decidiu voltar atrás por instantes para confirmar se o candidato em quem já tinha decidido votar constava, ou não, da lista final. “Não sabia que havia candidaturas excluídas”, admitiu, explicando que a sua preocupação foi perceber se a sua escolha se mantinha válida.

Esclarecida a dúvida, Jason Lee acabou por exercer o direito de voto, sublinhando que sabia exactamente em que mesa iria votar e que essa questão nunca esteve em causa. Sobre a importância destas eleições presidenciais, considera que o acto eleitoral pode representar uma oportunidade para mudar Portugal, ainda que de forma ponderada.

“Algumas coisas precisam de mudar, outras não. Depende”, afirmou, numa reflexão simples mas reveladora do olhar crítico de um jovem eleitor que, apesar da surpresa inicial, não deixou de participar no processo democrático.