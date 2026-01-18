Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã, 19 de Janeiro.

O vento será de N fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), tornando-se gradualmente N/NE diminuindo para moderado (20-30 km/h) a fresco, por vezes muito fresco a partir do início da manhã.

A visibilidade será boa, por vezes moderada.

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas serão de W/NW entre 3,5 e 4,5 M, diminuindo gradualmente para 2 a 3 M a partir do início da manhã. Na costa Sul as ondas serão de W/SW entre 1 e 2 M, sendo de 2 a 3 M na parte W.

Recomenda, por isso, a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.