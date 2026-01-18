Vento forte provoca estragos nas barracas da Festa da Poncha na Serra de Água

O vento intenso que se fez sentir durante a noite provocou estragos nas barracas montadas para a Festa da Poncha, agendada para o próximo fim-de-semana, no centro da Serra de Água, na Ribeira Brava.

A força do vento foi suficiente para derrubar algumas estruturas já montadas para o evento. Segundo testemunhas no local, o varandim acabou por dobrar, mas não cedeu totalmente, não havendo registo de feridos.