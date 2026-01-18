Capitania do Porto do Funchal reforça avisos de vento e agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal actualizou esta manhã os avisos de agitação marítima forte, vento forte e mau tempo (Sinal 6) para o arquipélago da Madeira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válidas até às 06 horas de segunda-feira, 19 de Janeiro.

De acordo com a informação divulgada, o vento soprará de Norte muito fresco a forte, com velocidades entre 40 e 61 km/h, devendo diminuir para fresco a muito fresco (31 a 50 km/h) a partir da tarde, rodando para Nordeste no final do dia. O aviso de Sinal 6 corresponde a vento de força 7, entre 51 e 62 km/h, de qualquer direção.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste entre 4 e 5,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir do meio da tarde. Já na costa Sul, a ondulação será de Oeste/Sudoeste entre 2 e 3 metros, podendo atingir 3 a 4 metros na parte Oeste, com diminuição gradual para 1 a 1,5 metros durante a tarde. A visibilidade será, em geral, boa a moderada, podendo ser por vezes fraca.

Face a estas condições, a Capitania recomenda precauções acrescidas a toda a comunidade marítima e à população em geral. Entre as orientações estão: o reforço da amarração das embarcações, a manutenção de vigilância apertada sobre barcos atracados ou fundeados e a evitação de passeios junto ao mar, nomeadamente em zonas expostas como molhes, arribas e praias.

É ainda desaconselhada a prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação, alertando a autoridade marítima que, nestas condições, o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.