Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal dá seguimento ao aviso amarelo para a agitação marítima emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e, como autoridade marítima, também lança o correspondente aviso para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima até às 06h00 de amanhã, 13 de Janeiro, para todo o Arquipélago da Madeira.

Assim, citando o IPMA, a Capitania salienta que o vento soprará de Sudoeste bonançoso a moderado (12 a 30 km/h), aumentando para fresco a muito fresco (30 a 50 km/h) a partir do final da manhã, rodando para Noroeste a partir do início da noite.

A visibilidade será boa, mas temporariamente moderada a fraca a partir do final da tarde.

Quanto à ondulação, anunciam-se ondas com direcção Oeste/Noroeste na costa Norte, que podem atingir 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros, enquanto na costa Sul as ondas virão de quadrante Sul, inicialmente inferiores a 1 metro, passando a ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros a partir do início da tarde, aumentando para 2 a 3 metros na parte Oeste no final do período.

Dado este cenário, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras" e lança as habituais três recomendações:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;