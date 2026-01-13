Capitania actualiza aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a situação geral do estado do tempo para a orla marítima até às 18 horas de amanhã.

De acordo com a Capitania, o vento sopra de norte fresco (31 a 39km/h) a muito fresco o (40 a 50km/, diminuindo A visibilidade será, em geral, boa, embora por vezes moderada. para moderado a fresco (31 a 39km/h) durante a noite, tornando-se bonançoso (12 a 19km/h) a moderado (20 a 30km/h) no final do período. A visibilidade será, em geral, boa, embora por vezes moderada.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros a partir do final da manhã. Na costa sul, prevêem-se ondas de oeste/sudoeste entre 1,5 e 2,5 metros, podendo atingir 4 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira no início do período.

Face a estas condições, é recomendada especial atenção à comunidade marítima e à população em geral. As autoridades aconselham o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas, bem como a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias.

É ainda desaconselhada a prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, alertando que o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.