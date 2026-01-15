Capitania do Porto do Funchal alerta para agitação marítima e vento forte

A Capitania informa que, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas condições meteorológicas adversas na orla marítima do Arquipélago da Madeira até às 18 horas de amanhã. O aviso refere um agravamento progressivo do estado do tempo, com impacto no vento e na agitação marítima.

O vento soprará de oeste/noroeste moderado, entre os 20 e os 30 km/h, intensificando-se para fresco, podendo atingir os 40 a 50 km/h a partir do início da manhã. A visibilidade deverá manter-se boa a moderada, podendo tornar-se temporariamente fraca durante o período noturno.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com altura significativa entre os 2 e os 3 metros, aumentando gradualmente para os 3 a 4 metros. Na costa sul, as ondas de oeste/sudoeste variarão entre 1 e 1,5 metros, podendo aumentar para 1,5 a 2 metros, e localmente até 2 a 3 metros na parte oeste da ilha.

Perante este cenário, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral que reforcem os cuidados, nomeadamente a correta amarração das embarcações atracadas e fundeadas, a vigilância apertada das mesmas e a evitação de passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, barras de portos, arribas e praias.

É ainda desaconselhada a prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação, alertando-se para o risco de o mar alcançar zonas aparentemente seguras.