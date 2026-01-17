Condutor despista-se no Campanário

Um condutor despistou-se entre a noite de ontem e a manhã de hoje, na Estrada da Adega, no Campanário, a cerca de 100 metros de uma sucessão de curvas perigosas.

A viatura saiu da faixa de rodagem e ficou imobilizada numa zona de vegetação.

De acordo com testemunhas no local, o condutor terá saído do veículo pelos próprios meios, pois do lado direito do automóvel, a encosta encontra-se a dezenas de metros de distância, possibilitando a saída.

Segundo o DIÁRIO apurou, não há registo de feridos e presume-se que a viatura será retirada ainda hoje.