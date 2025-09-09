PS quer requalificar reservatórios para armazenar água para rega e combate a incêndios

A requalificação das cisternas da antiga Estação de Tratamento de Água dos Tornos por forma a que possam armazenar água para rega e para combate a incêndios é um dos objectivos do PS. A candidatura à Câmara Municipal do Funchal quer preservar a água potável, destinada ao consumo direto pela população.

Rui Caetano sublinha a importância desta medida dadas as recentes declarações do presidente da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), que assumiu que, se voltassem a ocorrer incêndios de grande dimensão na Madeira, a água disponível para os apagar voltaria a ser insuficiente, devido à sobrecarga do sistema. Esta escassez seria motivada porque em muitos locais, onde os reservatórios são pequenos para preservar a qualidade da água, as reservas esgotam-se rapidamente em casos de maior necessidade.

Face à realidade das alterações climáticas, com mudanças drásticas nos padrões de precipitação e na menor disponibilidade de água para utilização humana, e tendo em conta a ocorrência cada vez mais frequente de grandes incêndios, os socialistas salientam que é fundamental uma gestão eficiente e urgente dos recursos hídricos. Rui Caetano explica que isto é algo que obriga ao seu uso sustentável, responsável e estratégico, garantindo que a água potável é encaminhada para consumo direto da população e que, por outro lado, as fontes e condutas alternativas de água não tratada se destinem a usos não prioritários.

Os socialistas defendem assim um novo uso para os reservatórios da antiga Estação de Tratamento de Água dos Tornos, que foram desactivados em Maio de 2000, aquando da construção da Estação da Alegria.

O candidato defende o aumento da capacidade de armazenamento de água no Funchal com a requalificação das várias cisternas existentes naquele espaço, assim como a reconstrução das condutas de distribuição desta água não tratada para rega dos espaços verdes do Funchal e outras utilizações secundárias, como a lavagem de espaços e frotas automóveis do município, a utilização em sanitários públicos, entre outras.

Além disso, entende que esta reserva de água deverá ainda ser utilizada no combate a incêndios no concelho, num sistema dual ou duplo, para poupar no custo de suporte das condutas, ou totalmente independente da rede de abastecimento de água potável, para minimizar ruturas em momentos cruciais para a segurança e sobrevivência da população e o seu desperdício em usos que não exigem tratamento e critérios exigentes de qualidade da água.

A proposta socialista prevê ainda que, a montante da antiga Estação de Tratamento de Água dos Tornos, seja realizado um esforço de captação de água, através da gestão eficiente dos cobertos vegetais do Parque Ecológico do Funchal e outras práticas de engenharia natural, nomeadamente as linhas de desnível, ou ‘Keylines’, que distribuem a água para pontos predefinidos na paisagem e abastecem os lençóis freáticos, sendo esta posteriormente encaminhada, por gravidade, para reservatórios naturais ou artificiais a jusante. defende também a realização de contratos-programa com o Governo Regional, dado se tratar de uma proposta de evidente interesse público regional.