PS quer novo acesso e estacionamento na Praia da Maiata

Hugo Marques pretende um novo acesso automóvel e a construção de um parque de estacionamento junto à Praia da Maiata, no Porto da Cruz. O objectivo do candidato do PS à Câmara Municipal de Machico é dotar aquele local das condições necessárias para responder à elevada procura.

O cabeça-de-lista, que esta manhã visitou aquela zona do Porto da Cruz, deu conta de que este tem sido um espaço de eleição não só para os residentes, mas também para muitos visitantes, quer para a ida a banhos, quer para a prática de diversos desportos, como surf, bodyboard e parapente, ou, simplesmente, para caminhar junto ao mar "e apreciar a paisagem única marcada pela areia preta".

O aumento da procura desse espaço trouxe consigo desafios como o estacionamento, "situação que representa um problema, tanto para quem chega de fora, como para quem ali reside". Por isso, "esta realidade torna urgente a implementação de uma solução organizada que responda às necessidades actuais e futuras daquela zona", pelo que Hugo Marques defende "a criação de um novo acesso à praia, através da Estrada da Maiata, com saída pelo Caminho dos Muros, bem como a instalação de um parque de estacionamento nos terrenos junto ao edifício da estação de tratamento de águas residuais", o qual, adverte, "deve ser, de uma vez por todas, intervencionado para cumprir a sua função, ou demolido, acabando com o estado de abandono em que se encontra".

O candidato aponta que "é essencial que o Governo Regional cumpra a promessa já antiga da execução de uma promenade entre a Maiata e a Vila". Nesse sentido, defende a celebração de um contrato-programa com a Câmara Municipal de Machico para que este projeto avance finalmente no terreno.

Com o PS a continuar à frente dos destinos da autarquia, Hugo Marques assume o compromisso de, dentro das possibilidades camarárias, melhorar progressivamente este percurso à beira-mar, transformando-o numa alternativa agradável para caminhar, em segurança, ao longo da costa. Assim, reforça, quem estacionar na Praia da Maiata poderá, em apenas cinco minutos de caminhada, aceder ao coração da Vila, descongestionando o centro e valorizando simultaneamente uma das zonas mais emblemáticas do Porto da Cruz.