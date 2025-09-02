Incêndio mobiliza bombeiros no Campanário
Um incêndio rural deflagrou, esta tarde, no Lugar da Serra, em Campanário.
Para o combate às chamas foram mobilizadas três corporações de bombeiros: Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Voluntários Madeirenses.
No total, estiveram nove operacionais, apoiados por três veículos, e também do helicóptero da Protecção Civil, que foi accionado para efectuar descargas.
