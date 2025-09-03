ADN critica opção do Governo por campos de golfe em vez de helicóptero de combate a incêndios

O ADN - Madeira considera "uma falta de respeito para com os madeirenses e porto-santenses o facto do presidente do Governo Regional considerar prioritário a construção de mais campos de golfe na RAM, em detrimento de maior investimento em prol da população e suas necessidades". A posição foi manifestada pelo partido, num comunicado assinado por Miguel Pita, coordenador regional do partido e cabeça-de-lista do ADN à Câmara Municipal do Funchal nas eleições de 12 de Outubro.

Na mesma nota, o candidato critica Miguel Albuquerque por colocar "a hipótese de ser necessário um helicóptero para deslocar os jogadores de campo para campo, em detrimento do prometido helicóptero para combate a incêndios".

Sabemos perfeitamente quem irá frequentar esses campos de golfe, assim como a quem serão concessionados os mesmos, pois há já uns anos que através dos 'Vistos Gold' alguns milionários estrangeiros têm investido na RAM, nomeadamente no sector imobiliário, assim como vários oligarcas usando e abusando do estatuto de 'pseudo-refugiados' de guerra também o têm feito, muitos deles com dupla nacionalidade (Ucrânia/Rússia) que contribuíram para a 'bolha imobiliária' que ainda hoje vivemos e que tornou quase incomportável para os residentes conseguirem comprar ou até mesmo arrendar habitação na sua própria terra Natal Miguel Pita, ADN

O dirigente partidário recorda ainda, a propósito, as declarações do presidente da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, que alertava para "a falta de água em caso de novos incêndios como o do ano passado (...), apelando ao não desperdício desse importante recurso natural".

"Um campo de golfe envolve o gasto e desperdício de imensa água para manter o respectivo relvado, assim como criar os lagos, agora imaginemos cinco campos de golfe na RAM quanta água necessitará para os manter?", expõe Miguel Pita.

A isto acresce, segundo o candidato do ADN, que "temos os agricultores desesperando pela sua água de rega para as suas terras de cultivo".

Para o cabeça-de-lista a Região está a tornar-se "cada vez mais uma terra para as elites, deixando para trás os madeirenses e porto-santenses que elegeram um Governo Regional para defender os seus interesses em Março do corrente ano".

Miguel Pita diz ainda esperar que a população "dê a resposta devida ao partido político e seus cúmplices que nos colocaram à venda", no próximo 12 de Outubro.