PS quer implementar sistema de mobilidade eléctrica em Santa Cruz

Chama-se ‘StaCruz eBUS’ e é a aposta da candidatura do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, em matéria de mobilidade. Proposta foi anunciada, hoje, pelo cabeça-de-lista, Pedro Diniz, e consiste na criação de um sistema de transporte eléctrico, cujo projecto-piloto será lançado no Caniço, "a freguesia mais populosa e onde o problema do trânsito diário em direção ao Funchal é mais evidente", sustenta o candidato.

A ideia é para avançar nos "primeiros 100 dias de governação", assume Pedro Diniz:

Nos primeiros 100 dias de governação vamos lançar o estudo de viabilidade e colocar no terreno o projeto-piloto do ‘StaCruz eBUS’. Queremos dar alternativas reais à população, reduzir o trânsito no Caniço e iniciar uma transformação gradual da mobilidade em todo o concelho



Em comunicado de imprensa, o candidato socialista explica que "a proposta prevê a implementação de um sistema de transporte eléctrico tipo 'metro bus', com percursos regulares e rápidos, apoiados em bolsas de estacionamento de interface estrategicamente colocadas junto às principais entradas e saídas das freguesias".

"No caso do projeto-piloto do Caniço, o circuito ligará a zona do Porto Novo à Cancela, com várias paragens intermédias, permitindo que os cidadãos deixem o automóvel em parques de interface e prossigam viagem em transporte eléctrico sustentável, silencioso e acessível", ilustra cabeça-de-lista do PS em Santa Cruz.

A mesma nota realça que o projecto ‘StaCruz eBUS’ integra "diversas dimensões inovadoras", incluindo: "transporte público eléctrico gratuito em circuitos urbanos, pensado para ligações rápidas dentro das freguesias, parques de estacionamento de interface ('park & ride') para reduzir a entrada massiva de automóveis nas zonas centrais, um sistema de mobilidade inclusiva com veículos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e monitorização em tempo real através de uma aplicação digital municipal, que permitirá consultar horários, paragens e lugares disponíveis nos parques".

Segundo o candidato do PS, "esta medida vai muito além de aliviar o trânsito, sendo um projecto de qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e visão de futuro".

“Santa Cruz precisa de soluções modernas e eficazes, à altura das necessidades da sua população. Não podemos continuar a perder tempo em filas, quando temos a oportunidade de colocar o concelho na linha da frente da mobilidade inteligente e inclusiva”, sublinha Pedro Diniz.

A candidatura socialista reforça que o ‘StaCruz eBUS’ será uma das prioridades do próximo mandato, começando pelo Caniço, mas com "a ambição de se estender progressivamente a todas as freguesias, garantindo que todo o concelho beneficia de um modelo inovador e sustentável de mobilidade".