Região sem avaliação do risco costeiro

A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a Região não tem avaliação do risco costeiro. Um estudo científico revela lacunas críticas na Madeira e constata ausência de projecções sobre as consequências da subida do mar.

Com uma foto das forças de segurança no terreno, dizemos-lhe que os residentes na Matur estão apreensivos. O alegado homicida da própria mãe continua por localizar. As autoridades prosseguem buscas com cães e drones.

Leia, também, que o Fanal terá acesso condicionado. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza avança com vedação de 1,2 km e controlo de entradas para proteger área sensível da pressão turística.

Machico aposta em transporte a pedido para ligar freguesias, um assunto que poderá aprofundar nesta edição.

'Guerra condiciona custos da electricidade' é outro dos destaque, com a EEM a admitir impacto dependente do petróleo e do gás, mas garante estabilidade tarifária.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível em formato e-paper e em papel. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!