PS quer um Centro de Artes e Espectáculos em Santa Cruz

A candidatura do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz defende que seja criado um Centro de Artes e Espetáculos naquela cidade, apresentando-a uma como uma "infraestrutura que promete transformar a dinâmica cultural, social e económica do concelho". Pedro Diniz aponta a Quinta Escuna como local a implementar esse espaço.

O candidato socialista indica que a Quinta Escuna é um local de grande simbolismo para os santa-cruzenses, mas que "há demasiado tempo permanece desaproveitado, quando pode e deve servir os interesses da comunidade". Por isso, quer celebrar um acordo com os proprietários para dar finalmente um destino nobre a este espaço.

Pedro Diniz indica que o Centro de Artes e Espetáculos de Santa Cruz contará com duas salas principais: um auditório com 400 lugares, vocacionado para grandes concertos, produções teatrais e conferências, e um auditório secundário com 200 lugares, de carácter polivalente, preparado para cinema, encontros e espectáculos de menor dimensão. O edifício integrará ainda uma galeria de exposições de arte contemporânea e tradicional, salas de ensaio e de formação e um espaço ‘black box’ para performances experimentais.

Além disso, o edifício seria projectado para acolher residências artísticas equipadas, permitindo a permanência de criadores nacionais e internacionais, promovendo o intercâmbio cultural e a criação artística em Santa Cruz. "Também os serviços do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Santa Cruz passarão a estar concentrados neste espaço, facilitando a gestão, a programação e a proximidade com a comunidade", indica.

O projecto conta ainda com um estacionamento subterrâneo para cerca de 200 viaturas, "respondendo a uma das maiores necessidades do centro da cidade e garantindo acessibilidade a todos os que queiram assistir a eventos culturais".

"Santa Cruz precisa de um espaço cultural à altura da sua identidade e do seu povo”, vinca Pedro Diniz, pelo que este centro “será um motor de criatividade, de coesão social e de afirmação da nossa terra”. “Vamos oferecer condições aos nossos artistas, às associações culturais e às novas gerações, mas também criar um espaço que atrairá eventos de âmbito regional e nacional. Esta candidatura compromete-se a fazer da cultura um pilar essencial do desenvolvimento do concelho”, assevera.

Esta proposta visa colocar a cultura no centro da estratégia autárquica do PS, "promovendo não apenas a valorização do património cultural local, mas também a criação de uma infraestrutura capaz de projectar o concelho para o futuro, consolidando-o como referência cultural da Madeira".