PS promete assumir e requalificar o Mercadinho Biológico do Funchal

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal visitou, esta manhã, o 'Mercadinho BIO', na Avenida Arriaga, tendo assumido com os produtores que ali comercializam os seus produtos o compromisso assumir e requalificar esta iniciativa.

Os socialistas consideram inadmissível que, tanto o Governo, como a autarquia ponham em causa a importância do Mercadinho Biológico do Funchal que, apesar do boicote, continua a realizar-se todas as quartas-feiras, na Avenida Arriaga, pelo que se comprometem a apoiar e a integrar este mercado local de produtos biológicos regionais na Estratégia Municipal de Alimentação Urbana do município.

Rui Caetano lamenta que a agricultura e os agricultores madeirenses sejam sistematicamente enganados pela governação PSD.

"Não faltam os anúncios de ajudas, os louvores pós-pandémicos e as visitas de doutor às explorações e aos mercados para prometer mais apoios à agricultura regional, mas a realidade é outra e os agricultores biológicos, que comercializam os seus produtos diretamente ao consumidor final na cidade do Funchal, conhecem-na na primeira pessoa", critica.

O candidato do PS lembra que, em 2022, o Governo Regional e a Câmara Municipal, em visita conjunta ao Mercadinho Biológico, anunciaram investimento público e uma nova imagem para atrair mais produtores e consumidores para um espaço que consideraram de excelência para a divulgação da agricultura biológica, mas, dois anos mais tarde, retiraram todo o apoio logístico e promocional "com o evidente intuito de desalojar" esta iniciativa e "empurrá-la para outro local, contrariando a vontade de produtores e consumidores, como já tantas vezes tentaram".

Refira-se que, depois de já ter passado por diversos locais, em 2017, o ‘Mercadinho BIO’ do Funchal, por decisão da vereação socialista na autarquia, mudou-se definitivamente para a placa central da Avenida Arriaga, em frente à Loja do Cidadão, e aí tem permanecido desde então, com uma frequência semanal que agrada a produtores e a um cada vez maior número de consumidores que procura produtos regionais de qualidade certificada.

No entanto, no fim do ano passado, alegadamente por falta de recursos da Direcção Regional de Agricultura e reparos de danos na calçada por parte da Câmara Municipal do Funchal, o Governo Regional, apesar do recente investimento na imagem do Mercadinho com dinheiros públicos, cessou o apoio logístico na montagem e desmontagem das bancas de comercialização e largou os produtores biológicos à sua sorte, impondo, contudo, sem ajudas, a aquisição de tendas de jardim que não garantem condições de segurança para produtores, consumidores e transeuntes.

"As tendas que o Governo obrigou os produtores a adquirirem não garantem abrigo em caso de chuva, são leves e voam com o vento e já não ostentam a imagem de marca da agricultura biológica da Madeira, que em tempos foi uma referência nacional", disse o candidato do PS à presidência da Câmara do Funchal, adiantando que os produtores são obrigados a colocarem os produtos no chão, em cima de tabuleiros empilhados e muitas vezes abandonam o espaço mais cedo por falta de condições.

Rui Caetano garante, caso seja eleito para governar o Funchal, o reforço das políticas alimentares municipais, criando, entre outras medidas, uma rede municipal de mercados locais de produtores que integre e revitalize o 'Mercadinho BIO'. O socialista compromete-se com uma estrutura fixa e digna que aloje o Mercadinho, todas as quartas feiras e em outros dias da semana, caso os produtores assim o desejem, e que acolha outras iniciativas de promoção da produção, comercialização e alimentação local em dias em que a infra-estrutura esteja disponível, nomeadamente para a comercialização de hortofrutícolas produzidos no concelho do Funchal, incentivando a produção agrícola no município, ou para que os detentores das hortas urbanas do Funchal, por exemplo, possam vender ou trocar os excedentes que não consomem.