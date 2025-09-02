Ultra-leve voou entre Funchal e Porto Santo pela primeira vez há 32 anos

Jorge Jardim Fernandes e António Ascenção completaram, em 50 minutos, há 32 anos, pela primeira vez, a travessia entre o Funchal e o Porto Santo a bordo de um ultra-leve, uma miniatura de hidroavião.

À chegada ao Porto Santo, familiares, amigos e curiosos esperavam para receber os dois amigos. O voo foi acompanhado por um Cessna que estava no Porto Santo cedido pelo Aeroclube de Torres Vedras.

As primeiras dificuldades da viagem foram sentidas à passagem por Santa Cruz, devido ao vento. Já na zona da Travessa, o problema não foi propriamente o vento, mas o estado do mar, que tornaria muito difícil uma amaragem. O apoio via mar, cedido por uma lancha, foi dispensado após passar ‘meia travessa’, pois já se avistava o ilhéu da Cal.

“Agora o que pretendemos é descansar, pois nos últimos 15 dias trabalhamos muito para esta viagem", admitiam no final do voo.