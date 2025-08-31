José Manuel Rodrigues nota que “há investidores e não há trabalhadores” no Porto Santo

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou esta tarde a Expo Porto Santo, evento que reúne empresários locais e de fora da ilha, destacando-se como espaço de negócio e de intercâmbio entre empresas regionais e continentais.

Na ocasião, o governante sublinhou que a feira “é demonstrativa da pujança da economia do Porto Santo, que acompanha o crescimento económico de todo o arquipélago”. Segundo José Manuel Rodrigues, a Região Autónoma da Madeira soma já 50 meses consecutivos de crescimento económico, com taxas superiores à média nacional e da União Europeia.

Recordou ainda que o Porto Santo tem actualmente a taxa de IRC mais baixa do país (8,75%) e beneficia de incentivos reforçados para atrair e apoiar empresas. Contudo, identificou a falta de mão-de-obra como o principal problema da ilha: “Há investidores e não há trabalhadores”, alertou, defendendo a necessidade de “cuidar da atracção de mais activos às nossas ilhas para dinamizar, ainda mais, o crescimento económico regional".

Durante a visita, o Governo anunciou novos investimentos para o Porto Santo em termos de infraestruturas. No porto de abrigo será realizada uma reparação avaliada em 2,6 milhões de euros, cujo concurso público deverá ser lançado a meio do próximo ano. Também na área portuária está prevista a concessão da Marina do Porto Santo, com novos equipamentos para reforçar a atractividade da ilha junto da náutica de recreio, num momento em que se regista quebra na procura por parte de iates.

O presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, destacou igualmente o papel dos parques empresariais na captação de investimento, no ordenamento do território e nas vantagens para as empresas que aí se instalam.

A Expo Porto Santo apresenta um programa diversificado. A par da oferta gastronómica acontecem actividades de animação diárias, que culminam com sorteios para brindar os visitantes. Há workshops sobre inteligência artificial e literacia digital, experiências enológicas com vinhos locais e gastronomia. O encerramento contará com uma cerimónia especial que integra a “Expo Fados 2025”.

A entrada é gratuita, entre as 18h00 e as 23h30.