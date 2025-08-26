Estão a decorrer as pré-inscrições para o Rali Porto Santo

Estão a decorrer, até 13 de Setembro, as pré-inscrições para o Rali do Porto Santo, uma prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira. O rali vai para a estrada a 7 e 8 de Novembro.

"Esta pré-inscrição tem como objetivo garantir a informação necessária àquela colectividade e seus parceiros na grande operação logística que é levar a extensa caravana do campeonato regional de ralis até à Ilha Dourada. Visa também garantir aos concorrentes as condições mais favoráveis àquela deslocação", indica uma nota enviada à imprensa.

O Rali Porto Santo é a oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira e deverá introduzir algumas alterações relativamente à última edição do evento. O centro operacional vai continuar no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, mas a prova será de oito classificativas, disputadas nos dias 7 e 8 de Novembro, e terá uma extensão total de 111,71 km, dos quais 59,63 são em percurso selectivo.