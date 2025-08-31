Dois aviões de Cabo Verde forçados a accionar plano de contingência após ocorrências operacionais

Duas aeronaves da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) registaram hoje ocorrências operacionais em voos domésticos, obrigando à aplicação de planos de contingência, mas conseguiram aterrar em segurança e todos os passageiros desembarcaram.

A companhia aérea informou entretanto que constituiu uma equipa para averiguar as causas das ocorrências.

"As duas aeronaves aterraram em segurança no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, e todos os passageiros foram desembarcados dentro das normas de segurança. As autoridades competentes foram notificadas e estão a acompanhar o processo, em conformidade com a regulamentação aplicável", explicou a companhia em comunicado.

A TACV adiantou que a primeira ocorrência ocorreu num voo entre a ilha do Fogo e a cidade da Praia, tendo aterrado às 09:00 locais (11:00 em Lisboa).

Já a segunda ocorrência aconteceu no voo da ilha de São Vicente para a cidade da Praia e aterrou às 13:00 locais (15:00 em Lisboa).

A companhia adiantou que "ativou de imediato" o plano de emergência e criou uma equipa para investigar os incidentes.

Perante a situação, a transportadora aérea admitiu "alguma perturbação nas operações domésticas nas próximas horas" e garantiu estar a trabalhar num plano de reposição de voos.

A companhia assegurou ainda estar em contacto com os passageiros afetados, prestando "toda a assistência necessária".

Nas últimas semanas, a TACV tem enfrentado cancelamentos de voos domésticos, deixando passageiros retidos nas ilhas, devido a problemas operacionais e limitações da frota que assegura as ligações entre as ilhas.

Há seis dias, a presidente da Associação das Agências de Viagem e Turismo de Cabo Verde, Marvela Rodrigues, alertou para a repetição destes constrangimentos, sobretudo em períodos de maior movimento.

A companhia estatal, que antes se dedicava exclusivamente a voos internacionais, reassumiu as operações domésticas em 2024, após os problemas verificados com a última concessão do serviço.