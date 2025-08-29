Memorial Pedro Paixão no Rali Porto Santo

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira vai organizar, a partir a edição 2025 do Rali Porto Santo, uma competição denominada Memorial Pedro Paixão, que visa recordar e homenagear o piloto com o mesmo nome.

Este memorial decorrerá, em paralelo, à primeira classificativa do Rali Porto Santo, disputada no kartódromo da Ilha Dourada. “A escolha desta prova especial teve como base se disputar num recinto para uma modalidade em que o piloto militou e sempre gostou bem como o facto de se situar a poucas centenas de metros do local em que deixou o nosso convívio em junho de 2022”, adianta o 100 à Hora em nota de imprensa.

Autorizada e apoiada pela família do piloto, esta iniciativa premiará os concorrentes que, naquela classificativa, tenham o melhor desempenho em duas características inatas de Pedro Paixão, a velocidade e a espectacularidade. O Memorial Pedro Paixão distinguirá os três concorrentes mais rápidos naquele traçado bem como os três que mais se distingam pelo espectáculo proporcionado naquele traçado. De acordo com o 100 à Hora, a escolha das equipas mais espectaculares será do público, de uma seleção elaborada pela direcção da prova. Esta competição trará ainda a este troço cronometrado maior alegria, sentimento que aquela esperança do automobilismo nacional deixava pelos locais onde passava.

O Rali Porto Santo, organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, é a última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025 e terá lugar nos dias 7 e 8 de Novembro. O evento, sediado no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, será disputado em dois dias, na noite de sexta-feira e ao longo de sábado, em oito provas especiais de classificação. A prova terá um percurso total de 111,71 km, dos quais 59,63 são em percurso seletivo. O rali apresentará algumas alterações em relação à sua anterior edição.