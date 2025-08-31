Bateu em carro estacionado nas Courelas, causou prejuízo de 500 euros e fugiu
Um condutor embateu contra um carro estacionado, na madrugada de ontem, e colocou-se em fuga, causando um prejuízo que ultrapassa os 500 euros num 'Renault Megane'.
Segundo o lesado, o carro estava estacionado no Caminho das Courelas, em Santo António, e foi encontrado com vários danos por volta da 1 hora, altura em que diz ter ocorrido o acidente que "foi presenciado por alguns vizinhos".
A mesma fonte referiu que o seu automóvel ficou sem o retrovisor, com danos na porta do lado esquerdo e no guarda-lamas.
Disse ainda que os vizinhos conseguiram perceber que o carro que embateu no seu foi um ‘Toyota Corola’ cinzento e pede ao dono deste carro para assumir as suas responsabilidades e entrar em contacto consigo através das redes sociais.
