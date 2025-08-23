Funchal e Porto Santo com 27 graus de máxima

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá este domingo céu com períodos de muito nublado, havendo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente Norte e terras altas da ilha.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, rodando gradualmente para Noroeste a partir da tarde.



Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte/Noroeste com 1 a 1,5 metros. Já na costa Sul as ondas serão de de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 23/25 graus. Relativamente à temperatura do ar, o IPMA dá conta de que será de 27 graus de máxima e de 22 de mínima, tanto no Funchal como no Porto Santo.