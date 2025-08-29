Arranca hoje a edição deste ano da Expo Porto Santo

A partir desta sexta-feira e até 7 de Setembro, a edição deste ano da Expo Porto Santo promete destacar e valorizar o potencial económico da ‘Ilha Dourada’.

O Pavilhão Multiusos do Porto Santo transforma-se, assim, por estes dias, no centro das atenções, onde os vários expositores vão poder dar a conhecer os seus produtos e serviços, entre as 18 horas e a meia-noite. O espaço dedicado à gastronomia, do Porto Santo e não só, funciona entre as 18 horas e as duas horas da madrugada.

Neste primeiro dia conte com animação musical a partir das 22 horas. Antes disso, pelas 17h30 irá actuar a Banda Filarmónica do Porto Santo, estando a abertura oficial do evento agendada para as 18 horas. Pelas 19 horas tem lugar a assinatura de um protocolo com o Grupo Sousa, parceiro oficial da Expo Porto Santo. A partir dessa hora, os mais pequenos podem contar com pinturas faciais e animação variada no recinto da feira.

Ao longo dos dez dias de evento, o programa contempla diversas iniciativas, desde workshops especializados sobre temas como inteligência artificial e literacia digital, até experiências enológicas com degustação de vinhos das quintas locais, incluindo a Quinta do Cume, Quinta do Barbuzano e Quinta da Fonte d'Areia.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

17h00 - inauguração da primeira exposição da 2.ª edição da Open Call ‘Jovens Talentos FCZ - Artes Visuais’, com a ‘Epopeia da Saudade’, de Thomaz Moreira, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino.

19h00 - 21.ª Edição do Encontro de Emigrantes, em São Roque do Faial.

'Nossa Terra, nosso Encontro' junta emigrantes e amigos | Diário das Freguesias A Casa do Povo de São Roque do Faial vai organizar, no próximo dia 29 de Agosto, sexta-feira, a 21.ª edição do tradicional Encontro de Emigrantes, […]

21h30 - Santa CURTAS - Festival de Curtas Metragens, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo.

21h30 - a Câmara Municipal do Funchal promove mais uma palestra no âmbito da ‘Noite Aberta’ da Estação de Biologia Marinha do Funchal, com o tema ‘Estrelas, Espinhos e Curiosidades dos Equinodermes’, com a bióloga marinha Luísa Costa. A iniciativa acontece a partir das 21h30, sendo precedida de visitas guiadas, que têm início às 20 horas, mediante marcação prévia.

21h00 - Festas Ponta do Sol 2025, com Sol7Band e Beatriz Abrunhosa (22h30).

22h30 – mais uma noite das Festas de São Vicente 2025, com a actuação de vários grupos. Às 21 horas sobem ao palco Os Lordes; às 22h30, os Silence 4; à meia-noite segue-se a actuação do Paredão Baile Funk e de dj’s.

Efemérides

1471 - D. Afonso V conquista Tânger.

1825 - Portugal reconhece a independência do Brasil, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre D. João VI, Rei de Portugal, e D. Pedro I, Imperador do Brasil, seu filho.

1933 - É criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo.

Foto DR/Arquivo

1949 - A União Soviética (URSS) testa a sua primeira bomba atómica, usando um dispositivo de plutónio (conhecido no ocidente como Joe-1).

1959 - Um ano depois do apoio popular à campanha de Humberto Delgado, a Assembleia Nacional aprova a Lei 2100 que acaba com a eleição do Presidente da República por voto direto, substituindo-a por um colégio eleitoral restrito.

1987 - Rosa Mota conquista o título mundial de maratona, em Roma, Itália em 2:25.17 horas.

Foto DR/Arquivo

2003 - Nasce o Skype, software de comunicações pela internet da empresa norte-americana Microsoft.

2005 - O furacão Katrina, com ventos de 240 quilómetros por hora, atinge a costa do estado de Luisiana, em Grand Isle, a sudeste de Nova Orleães, Estados Unidos.

2022 - O Exército ucraniano inicia a contraofensiva em várias frentes no sul do país.

2023 - O Tribunal Constitucional valida a constitucionalidade da lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Foto DR/Arquivo

Pensamento do dia