Mais de 70 milhões de euros em dívidas à Segurança Social na Madeira

As dívidas ao Instituto de Segurança Social da Madeira ultrapassam os 70 milhões de euros e 93% desses calotes são de empresas. Apenas 6% dos contribuintes em falta têm planos de pagamentos a prestações. A esmagadora maioria está em fase de penhora e venda. O assunto faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página diz respeito à primeira vitória do Clube Desportivo Nacional na actual época da I Liga. Os alvinegros bateram o Casa Pia em Rio Maior por 2-0, num jogo em que demonstraram rigor e eficácia.

Nesta edição ficamos ainda a saber que a companhia aérea espanhola Iberia vai manter a ligação Madrid-Funchal no Inverno.

Há ainda uma reportagem sobre as líderes que desafiam o poder político nas autarquias do nosso arquipélago. O acesso das mulheres a cargos de topo é ainda uma excepção.

Por fim, contamos a história de João Pedro Araújo, um jovem madeirense que combina uma carreira de futebolista nos EUA com projectos ligados à gestão. É um talento dentro e fora de campo.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje