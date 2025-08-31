Mulher cai em escadaria no Porto Santo e morre

Uma mulher na casa dos 60 anos caiu de uma escadaria numa casa no Porto Santo, localizada no centro da cidade, e ficou inconsciente.

A sexagenária foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que asseguraram o seu transporte para o Centro de Saúde local.

Após uma avaliação médica foi decidido que a vítima teria de ser evacuada para a Madeira, tendo seguido para a Região a bordo do Avião da Força Aérea C-295.

No Aeroporto da Madeira era já aguardada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa de Intervenção Rápida (EMIR).

No entanto, a mulher entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.