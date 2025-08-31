Carro despistou-se e capotou em Santa Cruz
Deste acidente resultaram dois feridos
Um carro despistou-se esta tarde em Santa Cruz e capotou de seguida, junto ao Aquaparque, em Santa Cruz.
O casal que seguia no automóvel conseguiu sair do carro pelos próprios meios, e foi assistido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que estiveram no local com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.
Tratou-se de um homem de 45 anos e de uma mulher de 46 anos, que apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros.
Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
