Fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira faz divergir quatro voos

Quatro voos que deveriam chegar esta tarde ao Aeroporto da Madeira tiveram de divergir para outros aeroportos, devido à fraca visibilidade em Santa Cruz, causado pela neblina.

Os voos da Wizz Air de Katowice (Polónia), da Tuifly de Munique (Alemanha) e da Transavia de Paris (França) foram para o Porto Santo, onde aguardam uma melhoria do estado do tempo na Madeira. Já o voo da Tuifly oriundo de Dusseldorf (Alemanha) divergiu para Lanzarote, nas Canárias.