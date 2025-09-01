O Campo de Golfe do Porto Santo “está em decréscimo de há 5 anos para cá”?

A actividade governativa de José Manuel Rodrigues no Porto Santo, no dia de ontem, não passou despercebida a muitos leitores do DIÁRIO, que fizeram questão de comentar as palavras do secretário regional de Economia aquando da visita que fez à Expo Porto Santo.

Entre os vários comentários, um leitor, numa extensa apreciação onde toca vários aspectos relacionados com a economia da ‘ilha dourada’, refere o “investimento atroz num campo de golfe que foi proclamado como um chamariz de propensos turistas, mas infelizmente, segundo a base de dados, está em decréscimo de há cinco anos para cá”.

Tem mesmo diminuído a actividade do Campo de Golfe do Porto Santo nos últimos cinco anos? É isso que vamos procurar validar nesta rubrica.

O Campo de Golfe do Porto Santo assinalou no ano passado os seus 20 anos de existência. Projectado pelo prestigiado jogador Severiano Ballesteros, aquela infraestrutura desportiva foi inaugurada em Fevereiro de 2004 e apresenta hoje um percurso de 18 buracos (Par 72), com 6.434 metros de comprimento. Junta-se-lhe um circuito curto, de nove buracos, todos eles PAR 3, mais vocacionado para treinos de ‘shots’ de precisão. Todo o complexo desportivo ocupa uma área com 1.800.000 m².

Os indicadores de actividade relevam que os três campos de golfe existentes na Região (juntam-se ao Campo de Golfe do Porto Santo o Campo de Golfe do Santo da Serra e o Campo de Golfe do Palheiro Ferreiro) totalizaram a realização de 49.673 voltas, entre Janeiro e Junho deste ano.

A Direcção Regional de Estatística aponta para um crescimento de 14,2% face ao período homólogo, com essa actividade a gerar 2,6 milhões de euros de receitas, mais 9,5% que no mesmo período do ano precedente. A mesma fonte realça que 80% das voltas foram realizadas por não sócios, provenientes, na sua maioria, dos países nórdicos, da Alemanha e do Reino Unido.

No primeiro semestre deste ano, de acordo com o relatório já divulgado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, proprietária e gestora do Campo de Golfe do Porto Santo, foram realizadas mais 3.926 voltas do que nos primeiros seis meses do ano passado. No total da primeira metade deste ano realizaram-se 26.681 voltas, enquanto em 2024 foram 22.755.

Foto Arquivo/ASPRESS

Se excluirmos destas contas do impacto da ‘Operação Dinamarca’ e ‘Operação Escandinávia’, ou seja, aos turistas/jogadores estrangeiros que chegam à ilha com pacotes associados a essas operações charter, as contas têm resultados diferentes, chegando-se a um decréscimo de 11 voltas na comparação dos mesmos períodos. No ano passado realizaram-se 3.310 voltas, enquanto este ano foram 3.299.

Mas foquemos a nossa atenção nos números dos últimos cinco anos (2020-2024).

Em 2024, o Campo de Golfe do Porto Santo somou 38.156 voltas, das quais 6.100 não estão relacionadas com a operação do Norte da Europa. No ano precedente, 2023, foram realizadas 33.900 voltas, 6.120 das extra-Escandinávia.

Recuando até 2022, vamos contabilizar 28.544 voltas (4.844 fora da operação escandinava). Mais atrás, em 2020 e 2021, anos fortemente marcados pela pandemia de covid-19, estes números chegaram às 15.059 e às 12.925 voltas, respectivamente. Nesse período, as operações da Escandinávia e da Dinamarca foram bastante afectadas pela imposição de medidas restritivas na circulação de pessoas, tanto pelos países de origem, com pela Região, levando a um impacto directo nos indicadores desses anos.

Foto Arquivo/ASPRESS

No ano de 2019, período pré-pandémico, o Campo de Golfe do Porto Santo somou 27.588 voltas.

Tendo em conta estes indicadores, constata-se que nos últimos cinco anos, aquela infraestrutura desportiva da ‘ilha dourada’ conheceu, em 2020, um decréscimo no seu desempenho, tendo, desde então, apresentado resultados com tendência crescente, ainda que em 2021 o impacto da covid-19 se tenha mantido evidente.

Olhando em detalhe o ano de 2024, constata-se que foi nos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril que o saldo foi mais positivo, com crescimento superior a 22% quando comparado com o ano anterior. Já nos de Maio a Outubro, os resultados foram sempre menores do que os alcançados em 2023, evidenciando a importância das operações do Norte da Europa neste contexto e, de certa forma, para a economia do Porto Santo.

Foto Arquivo/ASPRESS

No comentário que está na origem deste fact-check desta segunda-feira, o leitor do DIÁRIO refere uma "base de dados" que estará na origem da sua apreciação sobre os indicadores do campo de golfe, mas nós não conseguimos identificar de que fonte de informação se trata.

Além disso, ressalvamos que, nesta nossa apreciação não tivemos em conta o desempenho financeiro da proprietária e gestora do Campo de Golfe do Porto Santo. Limitamos a nossa análise à utilização daquela infraestrutura desportiva.

Respeitando esses pressupostos e perante os números aqui apontados, consideramos falta a afirmação deste nosso leitor.