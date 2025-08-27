Expo Porto Santo abre portas na sexta-feira

A Expo Porto Santo começa, esta sexta-feira, no Pavilhão Multiusos da ilha dourada, e já está quase tudo preparado para abrir sem percalços.

"As cargas de Portugal continental e da Madeira e também dos locais entraram atempadamente, estamos agora numa fase final que são os habituais acabamentos, nomeadamente a parte técnica, como as luzes e outras situações mas está tudo controlado”, disse José António Castro, presidente da Assembleia-Geral da Associação Empresarial.

Castro adiantou que na área gastronómica, "está igualmente tudo bem", com as empresas a montarem os seus espaços e a Empresa de Cervejas da Madeiram também já ultimar a montagens de todas as suas máquinas.

"Agora estamos a preparar todo o plano de ofertas para todos aqueles que nos vão visitar. Vamos ter frigoríficos, televisões, viagens a Canárias, e mais umas surpresa", afirmou.

A Expo Porto Santo vai abrir as portas esta sexta-feira, às 17h30, pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.