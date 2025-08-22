Exposição 'Epopeia da Saudade' para ver a partir de 29 de Agosto

Inaugura ao público no dia 29 de Agosto, pelas 18h30, a primeira exposição da 2.ª Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais', 'Epopeia da Saudade' de Thomaz Moreira, que estará aberta até 24 de Outubro, de segunda a sexta-feira das 10 às 17 horas, e a entrada é gratuita.

Esta proposta pretende criar programação cultural de portas abertas no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, assim como contribuir para o combate à desigualdade social, através da promoção da acessibilidade à fruição cultural.

A iniciativa, que tem como parceiros a Câmara Municipal do Funchal e a Direção Regional da Cultura, premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos que serão expostos ao longo dos próximos meses na sala multiusos da Fundação Cecilia Zino.

O artista Thomaz Moreira, autor da proposta vencedora, descreve 'Epopeia da Saudade' como “A Saudade é um mapa infinito de criatividade, um sentimento onde a totalidade do seu significado está ligado à língua portuguesa, um pilar da identidade lusitana, a saudade está incrustada nos seus mitos fundadores e assim exportada para suas colônias junto da língua, doenças e destruição. Um sentimento que ultrapassou o tempo: de quem tinha saudades do marinheiro que partia nas naus; e hoje, outros, na alta emigração do nosso tempo, também sentem na pele o maltrato da distância. Numa perspectiva pessoal, trago as experiências de uma juventude moldada pela saudade, em uma narrativa poética exploro os infinitos significados da mesma palavra, numa epopeia de imaginários que atravessam tanto a vivência portuguesa quanto a brasileira.”