Colisão envolvendo três viaturas na Via Rápida deixa o trânsito congestionado
Uma colisão envolvendo três viaturas, além de ter causado avultados prejuízos nos automóveis envolvidos, está a provocar grande congestionamento no trânsito.
O acidente ocorreu ao final da tarde desta sexta-feira, 29 de Agosto, na Via Rápida, no sentido Funchal- Machico, logo após a saída de Santo António.
Apesar do grande aparato, a colisão não terá resultado em feridos, já que nenhuma corporação de bombeiros do Funchal foi accionada para o local, até à hora da publicação desta notícia.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo