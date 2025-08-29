 DNOTICIAS.PT
Colisão envolvendo três viaturas na Via Rápida deixa o trânsito congestionado

Uma colisão envolvendo três viaturas, além de ter causado avultados prejuízos nos automóveis envolvidos, está a provocar grande congestionamento no trânsito.

O acidente ocorreu ao final da tarde desta sexta-feira, 29 de Agosto, na Via Rápida, no sentido Funchal- Machico, logo após a saída de Santo António. 

Apesar do grande aparato, a colisão não terá resultado em feridos, já que nenhuma corporação de bombeiros do Funchal foi accionada para o local, até à hora da publicação desta notícia. 

