Estação de Biologia Marinha do Funchal com 'noite aberta' na sexta-feira

A próxima Noite Aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal acontece na sexta-feira, 29 de Agosto, com um programa que inclui visita guiada e palestra dedicada aos equinodermes.

A iniciativa arranca às 20 horas, com uma visita às instalações da Estação de Biologia Marinha, seguindo-se, às 21h30, a palestra 'Equinodermes e as suas curiosidades', apresentada por Luísa Costa, técnica superior de biologia marinha da Câmara Municipal do Funchal. As inscrições devem ser feitas através do e-mail: [email protected].

A sessão seguinte já está agendada para 26 de Setembro, encerrando a edição deste ano.

Esta iniciativa foi instituída praticamente desde o início de funcionamento da Estação de Biologia Marinha do Funchal, portanto há mais de 20 anos e insere-se no programa educativo da Câmara Municipal do Funchal.

Desde 2021, mais de 500 pessoas participaram nesta iniciativa, que se realiza 3 vezes por ano, no Verão (Julho, Agosto e Setembro).

Estes eventos têm por objectivo principal dar a conhecer a Estação de Biologia Marinha e o seu trabalho, através de visitas guiadas, feitas fora do horário normal de trabalho (entre as 20 e as 21 horas), de modo a permitir o acesso do público trabalhador.

Além disso, em cada Noite Aberta, há lugar a uma palestra feita por investigadores ou responsáveis de instituições de investigação, na área do mar, a seguir à visita guiada, que apresentam a sua atividade científica.

Deste modo a Estação contribui para o aumento da literacia sobre o oceano. As Noites Abertas destinam-se a todo o tipo de público, desde os mais jovens aos adultos.