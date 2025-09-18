Jorge Carvalho promete reconstruir bairro da Penha de França

Foi na apresentação da candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, esta tarde, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, que Jorge Carvalho, candidato à Câmara Municipal do Funchal nas Eleiçoes Autárquicas de 12 de Outubro pela coligação que junta o PSD/Madeira e o CDS-PP/Madeira, prometeu a reconstrução do Complexo Habitacional da Penha de França, bairro demolido em 2019, por se tratar de habitações à base de amianto.

Com a concretização dessa reconstrução, o Funchal passará a contar com mais 31 fogos, beneficiando cerca de 100 funchalenses. O cabeça-de-lista fez saber, perante muitos militantes dos dois partidos e apoiantes da sua candidatura, que o projecto está pronto, reafirmando o seu compromisso e da sua equipa com a habitação pública.

Nesse sentido, o antigo secretário regional de Educação destacou a importância de um Funchal mais justo e equilibrado, que garante melhores condições de vida a toda a sua população. “Falamos de dar dignidade às pessoas. Trata-se de criar habitação com qualidade, com boas condições de habitabilidade e respeito pelos direitos de quem cá vive”, apontou o Jorge Carvalho.

O momento serviu, também, para reforçar o compromisso com os espaços públicos e a qualidade ambiental, prometendo abrir a Quinta do Poço à população, tornando-o num “verdadeiro ponto de encontro de lazer”. Na mesma linha incluiu a requalificação do Jardim da Quinta Deão.

Servindo o momento para a apresentar, também, o candidato à presidência da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, com Pedro Araújo procurar alcançar um segundo mandato, Jorge Carvalho aproveitou a ocasião para garantir que os contratos-programa entre a autarquia e as juntas serão para continuar, de modo permitir “respostas mais rápidas e próximas às necessidades das pessoas”.

Ao usar da palavra, o actual presidente da Junta do Imaculado e recandidato ao cargo, apontou os cinco eixos estratégicos da actuação da sua equipa. “Para o mandato de 2025-2029 queremos um Imaculado Sempre Melhor na área social, onde vamos criar e lançar um no Gabinete Saúde e Bem-Estar, vamos duplicar o apoio ao Kit Bebé, e vamos alargar o apoio ao programa de Actividades de Tempos Livres e ainda reforçar o apoio aos idosos da freguesia”, resumiu.

Além disso, prometeu a criação de orçamento participativo, bem como criar a figura dos Provedores dos Moradores e um Portal da Transparência. Mas a lista de promessas tocou, também, a cultura, com a ‘Noite Branca do Funchal’, a realizar no Jardins de Santa Luzia, ou à protecção civil, com a criação de uma Unidade Local Proteção Civil.

“O esforço destes quatro anos não acabou, tem de continuar. Queremos fazer sempre melhor, esse é o nosso desígnio”, concluiu Pedro Araújo.