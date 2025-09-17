Voo da SATA rumo a Ponta Delgada voltou para trás

O voo da SATA que, a esta hora deveria estar já em Ponta Delgada desde a Madeira, voltou para trás, numa aterragem que terá sido de emergência.

A informação exacta das razões para esta situação não foram divulgadas, tanto pelo Aeroporto da Madeira gerido pela ANA, como pela companhia açoriana, após serem contactadas há pouco pelo DIÁRIO.

O voo saiu da Madeira às 5h35 e após fazer a habitual passagem por cima da ilha rumo aos Açores, deu meia-volta, ainda fez algum ajuste a relativa baixa altitude ao longo da costa norte e seguiu para aterrar de volta no sentido da cabeceira Machico - Santa Cruz.

A aterragem do voo S4 161 deu-se pelas 6h26, sendo dado como divergido. A sua chegada ao Aeroporto de Ponta Delgada estava previsto para as 7h40 (6h40 nos Açores).