"As famílias e os alunos podem estar tranquilos que sempre que chegarem à escola terão professores na sala de aula para ministrar as aulas". A garantia foi deixada por Jorge Carvalho, secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que hoje cessa funções.

“Missão cumprida” para Jorge Carvalho Secretário da Educação aponta transição digital e recuperação integral do tempo dos professores como marcas do seu mandato

Conseguimos satisfazer todas as necessidades que as escolas apresentaram e acreditamos que este será mais um ano também a esse nível que vai decorrer com a maior das tranquilidades Jorge Carvalho

O governante, que esteve presente na abertura oficial do ano lectivo 2025/2026 na Escola Básica e Secundária de Machico, admitiu que pese embora não haja falta de professores nas escolas da Região, nomeadamente em disciplinas nucleares, há "dificuldades" pontuais em disciplinas como Informática e Educação Física.

"Temos duas ou três disciplinas onde temos alguma dificuldade (...). A Filosofia neste momento é uma dessas disciplinas, mas temos também ao nível da Informática, alguma dificuldade. Nas restantes não temos tido grande dificuldade para colocar professores, poderemos vir a ter em situações de substituição, mas isso aí são já outros aspectos que têm a ver não só com a questão da falta de docentes, mas por vezes com a temporalidade do horário ou a escola onde ficam colocados", detalhou o ainda secretário regional de Educação.

Com efeito, a Escola Básica e Secundária de Machico é um dos casos em que ainda não há professor de Filosofia.

"Temos 190 professores (...) o nosso quadro é estável. Falta um, porque saiu um professor do quadro no ano passado e ainda não foi substituído, na disciplina de Filosofia", revelou o director daquele estabelecimento de ensino José Maria Dias.

O presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Machico assegurou, todavia, que está "a decorrer tudo dentro da normalidade" no arranque do novo ano lectivo, faltando apenas "acertar alguns pormenores".

A Escola Básica e Secundária de Machico tem 1.300 alunos, "distribuídos por todos os ciclos, desde o 5.º ao 12.º ano. São "menos de cerca de 100", comparativamente ao ano lectivo anterior apontou José Maria Dias.