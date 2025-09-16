Na apresentação da candidatura do PSD/CDS às autárquicas da cidade do Funchal, intitulada 'Funchal Sempre Melhor, o candidato à autarquia da capital madeirense Jorge Carvalho apresentou os objectivos para um novo capítulo da cidade, não esquecendo a actual vereação e o trabalho realizado. "Queremos um Funchal de qualidade superior", disse.

A candidatura da coligação, que teve lugar no auditório do Jardim Municipal, apresentou os candidatos à Assembleia Municipal e às juntas de freguesia.

O cabeça-de-lista afirmou, na ocasião, que "foi com muita humildade e com elevado sentido de responsabilidade" que aceitou o desafio para ser o candidato o do PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal. "A política é servir a causa pública e colocar-se ao serviço dos cidadãos e é neste sentido que cá estamos: para servir o Funchal e os Funchalenses. Penso sempre o que posso fazer pela minha freguesia, pela minha cidade, pelo nosso arquipélago sempre assim foi e assim será".

"Foi esta a cidade que me convocou para estudar, me convocou para trabalhar, para criar a minha vida familiar, para usufruir dos espaços públicos e culturais", disse, referindo que não podia dizer que não a este desafio, por mais cômodo que fosse ficar onde estava. "Este é inequivocamente o momento de enfrentar e assumir novos desafios e responsabilidades", garante.

Garante que os munícipes o conhecem e o trabalho que realizou nos últimos 10 anos: "Com melhor desenvolvimento, melhores oportunidades para todos, respondemos como agora estamos a responder: Com espírito de missão e guiados por um grande objectivo, que é servir a sociedade madeirense em geral."

Acredito que a 12 de Outubro esta equipa que hoje vos apresentamos será merecedora da vossa confiança. Jorge Carvalho

Garante que os desafios que a sua equipa se propõe a assumir serão cumpridos. "Em política o que realmente importa é cumprir a palavra dada e tomar as decisões certas para fazer acontecer em benefício da comunidade."

Acredito que a experiência e conhecimento que adquiri ao longo destes anos em todas as minhas convocatórias, inclusive enquanto autarca que fui na freguesia de São Gonçalo, vão ser fundamentais para encontrarmos as respostas, as soluções e as aspirações e desafios que afectam diariamente os funchalenses. Jorge Carvalho

Dá conta que a equipa é "ambiciosa e capacitada" e que tem o objectivo de fazer do Funchal "uma cidade sempre melhor e que seja uma satisfação e um motivo de orgulho para todos os que aqui vivem e trabalham."

Diz que irá apresentar propostas, destacando áreas como a sustentabilidade, actividade física/saúde, educação e a criação de uma rede de apoios que contribuam para a viabilização dos projectos artísticos.

Não esquece ainda os jovens e demais cidadãos cujos os rendimentos não permitem arrendem ou comprar casa, garantindo que são "os principais destinatários das políticas de habitação da candidatura".

"Os cidadãos que residem em outros concelhos e o crescente número de turistas afectam a mobilidade da cidade. Trabalharemos na busca de soluções que sirvam os madeirenses. Viver em paz com garantias de segurança é um direito alienável", discursou.

A encerrar recordou e agradeceu o trabalho da actual vereação: "O nosso desafio para o futuro é o 'Funchal Sempre Melhor', mas isso só é possível porque houve uma equipa que colocou o 'Funchal Sempre à Frente'".

Consulte a lista dos candidatos às juntas de freguesia no concelho do Funchal da candidatura 'Funchal Sempre Melhor':