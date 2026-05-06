Segunda edição da Ori Madeira Shopping acontece domingo

É já no dia 10 de Maio que tem lugar a segunda edição da Ori Madeira Shopping, uma prova de orientação pedestre que desafia participantes de todas as idades a explorar a modalidade ao ar livre. Com início e fim no Piso 2, na cobertura do centro comercial, a competição decorrerá numa área circundante, na freguesia de Santo António, no Funchal.

Organizada pelo Departamento de Orientação do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, em colaboração com o Clube Aventura da Madeira, a iniciativa conta com a parceria do MadeiraShopping e integra o calendário oficial da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, a prova contará com percursos de distância média para os escalões de competição, bem como com quatro percursos abertos a todos os interessados em experimentar a modalidade: Branco (Iniciação), Verde (Aberto Fácil), Amarelo (Aberto Médio) e Vermelho (Aberto Difícil), permitindo a participação tanto de atletas experientes como de iniciantes.

Nesta edição, será ainda apresentado um novo mapa da área de competição, desenvolvido especificamente para o evento.

Poe fim, refere que "ao voltar a acolher esta iniciativa, enquanto naming sponsor e ponto de partida e chegada, o Madeira Shopping reforça o seu compromisso com a promoção de estilos de vida ativos e com a dinamização de experiências que incentivam o envolvimento da comunidade".