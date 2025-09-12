“Missão cumprida” para Jorge Carvalho

Eram 10:10, soou o toque de entrada na Escola Básica e Secundária de Machico, assinalando o início do ano lectivo 2025/2026. Mas para o secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, este toque teve um significado diferente.

Jorge Carvalho deixa hoje o cargo, que ocupou nos últimos 10 anos, para entrar em campanha como cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal às Eleições Autárquicas de 12 de Outubro.

“Nestas coisas não podemos ser saudosistas. A partir do dia de amanhã o meu foco estará noutro projecto. O meu empenho estará nesse mesmo projecto, com o objectivo de concretizar as ideias que temos para servir a cidade do Funchal“, afirmou ao DIÁRIO o governante.

A apresentação oficial da sua candidatura está marcada para 16 de Setembro, às 18h00, no Jardim Municipal do Funchal.

Jorge Carvalho, de 56 anos, integra os governos de Miguel Albuquerque desde 2015, ocupando sempre a pasta da Educação.

O balanço é “positivo” e o sentimento dominante de “dever cumprido”, assume Jorge Carvalho, realçando a transição digital e a recuperação integral do tempo dos professores como marcas do seu mandato.

“Foi muito gratificante servir a Educação na Região”, vincou de forma emotiva (pese embora as declarações que rejeitam saudosismos). Uma missão que termina precisamente na primeira escola onde Jorge Carvalho deu aulas no ano lectivo 1989/90.

Elsa Fernandes, professora Associada da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, vai assumir a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sucedendo, assim, a Jorge Carvalho, na composição do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira.

O secretário cessante desejou-lhe “os melhores sucessos”.

Sobre Jorge Carvalho

Jorge Carvalho nasceu na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico, em 1968. Casado, é pai de duas filhas e reside no Funchal, é licenciado em Educação Física pela Universidade da Madeira e Mestre em Gestão do Desporto.

Envolvido desde jovem na política, foi o primeiro presidente da direção da Associação Académica da Universidade da Madeira, cargo que exerceu durante quatro anos (1991-1995). Mais tarde desempenhou o cargo de Provedor do Estudante desta Universidade (2011-2015). Foi presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo (2005-2007).

O seu percurso profissional divide-se entre o exercício de funções docentes e de cargos na Administração Pública da Região Autónoma da Madeira.

Entre 1997 e 2001 foi vice-presidente do conselho directivo da Escola Secundária Jaime Moniz, estabelecimento de ensino a que voltaria a estar vinculado, com funções docentes e dirigentes, entre 2011 e 2015. Entre 2001 e 2011 desempenhou várias funções em organismos com tutela na área da Juventude, tendo sido vogal do conselho directivo do Instituto da Juventude da Madeira e director regional de Juventude.

Foi responsável pela pasta da Educação nos XII (2015-2019), XIII (2019-2023) e XIV (2023-2024) Governos da Região Autónoma da Madeira.