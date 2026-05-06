Bruno Melim lembra que a Madeira tem os combustíveis mais baratos do país

A proposta do JPP para adopção de medidas de mitigação dos aumentos dos combustíveis e do custo de vida em geral motivou uma intervenção de Bruno Melim que contesta as afirmações da oposição.

"A Madeira tem os combustíveis mais baratos do país", afirmou o deputado social-democrata que lembrou a discussão do mês passado em que a oposição dizia que os preços eram mais baixos nos Açores, ignorando que naquela região autónoma a actualização dos preços é mensal.

Na Madeira há uma diferença substancial em relação ao continente e, nos Açores os preços passaram a ser ainda mais elevados, com uma actualização que implicou mais 36 cêntimos no gasóleo e 32 cêntimos na gasolina. "A maior de sempre".

"Afinal tudo o que discutimos aqui concretizou-se", afirma.

Bruno Melim também lembrou as medidas do governo regional que reduz preços de combustíveis, entre eles a garrafa de gás, redução de impostos generalizada e "pela primeira vez mexeu na margem de lucro das gasolineiras".

Sara Madalena, do CDS, também referiu medidas "já em curso" que fazem parte das propostas do JPP.