Proprietário russo de navio no centro da explosão de Beirute detido na Bulgária

O proprietário russo de um cargueiro associado a uma carga de nitrato de amónio, que esteve no centro de uma massiva explosão no porto de Beirute, em 2020, foi detido na Bulgária, anunciaram hoje fontes judiciais libanesas.

A detenção de Igor Grechushkin ocorre cerca de cinco anos depois de um juiz libanês ter emitido dois mandados de detenção, através da Interpol, no seu nome e no do capitão do navio, Boris Prokoshev, também um cidadão russo.

As fontes judiciais adiantaram que está a ser preparada documentação para solicitar a transferência de Grechushkin para o Líbano para ser interrogado.

Grechushkin, que também tem a nacionalidade cipriota, foi detido na semana passada no aeroporto de Sofia, à chegada de Chipre.

Em 04 de agosto de 2020, uma explosão matou pelo menos 218 pessoas e feriu mais de seis mil, devastou vastas zonas de Beirute e causou estragos avaliados em milhares de milhões de dólares.

No início deste ano, o presidente libanês eleito, Joseph Aoun, o primeiro-ministro, Nawaf Salam, e um governo constituído com uma plataforma reformista prometeram acabar a investigação e levar os responsáveis à justiça.

Em julho, o juiz Tarek Bitar convocou dirigentes políticos e responsáveis dos setores de justiça e segurança para avançar com o caso.